Байден заявил, что Израиль может лишиться поддержки мировой общественности

Президент США отметил, что путь к урегулированию палестино-израильского конфликта существует, но признал, что он "сопряжен с трудностями"

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Израильские власти могут лишиться широкой поддержки мировой общественности, если не изменят свой подход к конфликту в секторе Газа. Такое мнение выразил президент США Джо Байден в интервью NBC.

"Израиль пользуется поддержкой преобладающего большинства стран, но если они продолжат в том же духе - с невероятно консервативным правительством, с [министром национальной безопасности] Бен-Гвиром и другими <...> - они потеряют поддержку во всем мире, а это не в интересах Израиля", - сказал он.

Байден добавил, что путь к урегулированию палестино-израильского конфликта существует, но признал, что он "сопряжен с трудностями". "Процесс идет. Думаю, если мы добьемся этого временного прекращения огня, мы сможем изменить динамику и прийти не к [окончательному] двухгосударственному урегулированию, но к процессу двухгосударственного урегулирования, к процессу, который гарантирует безопасность Израиля и независимость палестинцев", - считает американский лидер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.