Евродепутат считает, что Макрон лишь пытается показать себя "благородным рыцарем" Украины

По словам Рихо Терраса, ФРГ внесла значимый вклад в укрепление военного потенциала Украины, тогда как Франция поддерживает Киев только на словах

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину, лишь пытается показать себя благородным рыцарем Киева, его слова не имеют отношения к реальности. Такое мнение выразил депутат Европарламента от эстонской партии "Отечество" генерал в отставке Рихо Террас в интервью порталу гостелерадио ERR.

"Мы должны рассмотреть возможность того, что Макрон сказал это, поскольку он знает, что [канцлер Германии Олаф] Шольц, безусловно, не сможет продать это своим избирателям и что Шольц будет выступать против этого. Это означает, что президент Франции предстает в этом контексте благородным рыцарем, которому канцлер ФРГ не позволит сделать ничего хорошего для Украины", - заявил Террас. "Я не очень верю в то, что говорит Макрон", - добавил евродепутат.

По его мнению, ФРГ внесла значимый вклад в укрепление военного потенциала Украины, тогда как Франция поддерживает Киев только на словах.

Макрон после встречи в Елисейском дворце 26 февраля заявил, что на ней обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, стороны не пришли к консенсусу по этой теме, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя. В парижской конференции также приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры примерно 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.