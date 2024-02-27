Глава британских ВС заявил, что Лондон не находится "на грани войны" с РФ

Стране не угрожает вторжение из-за рубежа, заявил начальник штаба обороны ВС Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Великобритания не находится на грани военного конфликта с Россией, стране не угрожает вторжение из-за рубежа. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин, выступая в одном из аналитических центров в Лондоне.

"Позвольте мне подвергнуть критике наиболее сенсационные заголовки [в прессе] за последнее время. Мы не находимся на грани войны с Россией. На нашу территорию не собираются вторгаться. Никто в министерстве обороны не ведет разговоры об обязательной воинской повинности в классическом понимании этого термина. Великобритания находится в безопасности, поскольку мы являемся частью НАТО - самого крупного и сильного альянса, а также потому, что мы - ответственная ядерная держава", - сказал Радакин, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

В то же время, как добавил адмирал, это не означает, что Великобритания "не может столкнуться с атаками". "Мы уже сталкиваемся с ними ежедневно в киберпространстве. Мы можем увидеть произвольные атаки в космосе, а также в отношении подводных кабелей в попытке нарушить наш воздушный и морской суверенитет. Наиболее вероятный противник - Россия. Мы ясно дали это понять", - утверждал военачальник. По его словам, "любое нападение или вторжение России [на территорию страны - члена] НАТО повлечет за собой ошеломляющий ответ".

Радакин также рассказал, что командование ВС королевства надеется в этом году достичь целей по набору новых военнослужащих и пополнению собственных запасов вооружений и боеприпасов в свете помощи Украине.