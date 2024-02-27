Байден заявил, что США нужно пополнить арсеналы боеприпасов для ПВО Израиля

Президент Соединенных Штатов при этом отметил, что важным аспектом является доставка гуманитарной помощи палестинцам в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что его страна должна пополнить арсеналы боеприпасов для систем противовоздушной обороны Израиля. С таким заявлением он выступил на встрече в Белом доме с лидерами обеих палат американского Конгресса.

Говоря о необходимости одобрения Конгрессом законопроекта о выделении дополнительного финансирования на нужды в сфере национальной безопасности, Байден указал, что США "нужно разобраться с Израилем". По его словам, важным аспектом этого является доставка гуманитарной помощи палестинцам в сектор Газа.

"Нам также нужно пополнить запасы израильской ПВО", - подчеркнул президент, слова которого приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней Палаты Конгресса Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.