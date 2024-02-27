Шольц заявил, что ФРГ сделает все возможное, чтобы не допустить конфликта между РФ и НАТО

Канцлер Германии также вновь выступил против поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заверил, что ФРГ сделает все возможное, чтобы не допустить обострения конфликта на Украине. Он, по словам канцлера, не должен перерасти в противостояние между Россией и НАТО. Об этом он заявил на мероприятии в городе Эммендинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Шольц отметил, что ФРГ продолжит поддерживать Украину. "Но мы сделаем всё, - и я выступаю за это как канцлер - чтобы не было эскалации этой войны [на Украине], [не было] войны между Россией и НАТО", - сказал канцлер, его слова приводит агентство DPA. Это, по его утверждению, всегда было руководящим принципом всех решений. В этом контексте глава правительства ФРГ вновь исключил отправку немецких военных на Украину. "На украинской земле не будет войск ни Германии, ни НАТО", - заверил он.

При этом Шольц вновь выступил против поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Опять же основанием, как заметил канцлер, является то, что немецкие военнослужащие не должны участвовать в конфликте на Украине.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. Со своей стороны Шольц не стал отвечать на вопросы журналистов и не поделился мнением, почему Макрон выбрал такие формулировки. Встреча в Елисейском дворце прошла 26 февраля. В конференции приняли участие канцлер ФРГ, президент Польши и премьер-министры около 20 стран ЕС.