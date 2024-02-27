Хейли заявила, что выдвижение Трампа кандидатом в президенты равнозначно самоубийству США

Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН отметила, что Республиканской партии нужен кандидат, способный победить Байдена на выборах в ноябре

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии будет равнозначно самоубийству Соединенных Штатов. Такое мнение выразила в интервью газете The Wall Street Journal конкурентка Трампа, экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

"Возможно, для него это способ выжить, оплатить судебные издержки и избавиться от юридических рисков, но для нашей страны это равносильно самоубийству", - сказала она, напомнив, что Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение. Хейли отметила, что Республиканской партии нужен кандидат, "способный победить [президента США Джо Байдена] на выборах" в ноябре.

25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, Хейли - его основной конкурент.