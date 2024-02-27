В Пентагоне заявили, что неодобрение Конгрессом бюджета подрывает модернизацию ВС США

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер отметил, что отсутствие новых финансовых ассигнований "серьезно ограничивает способность министерства обороны осуществлять эффективное планирование"

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Усилия Пентагона по модернизации Вооруженных сил Соединенных Штатов подрываются тем, что американский Конгресс до сих пор не принял бюджет на новый финансовый год. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Я хотел бы <...> подчеркнуть острую необходимость того, чтобы Конгресс принял запрос министерства на бюджет 2024 финансового года", - сказал Райдер. По его словам, отсутствие новых финансовых ассигнований "серьезно ограничивает способность министерства обороны осуществлять эффективное планирование". "Эта неопределенность подрывает нашу боеготовность и ставит под угрозу важнейшие усилия по модернизации [ВС США]", - утверждал представитель Пентагона.

19 января Байден подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта. 17 ноября прошлого года Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. В тексте новой законодательной инициативы также не упоминается содействие этим двум странам.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. В Сенате подготовлен компромиссный вариант пакетного законопроекта, однако республиканцы в Палате представителей, включая Джонсона, категорически его отвергли.