В США заявили, что глава Пентагона продолжает восстанавливаться после госпитализации

Пресс-секретарь МО Патрик Райдер отметил, что состояние Ллойда Остина хорошее

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин продолжает восстановление после госпитализации 11 февраля, состояние здоровья главы американского оборонного ведомства хорошее. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Состояние министра хорошее, он продолжает восстанавливаться", - сказал Райдер в ответ на соответствующий вопрос, отметив, что с момента выписки Остина из больницы после проблем с мочевым пузырем тот больше не посещал медицинское учреждение.

Глава Пентагона 11 февраля был помещен в отделение интенсивной терапии Национального медицинского центра им. Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем, он был выписан 13 февраля. На время госпитализации он передал полномочия своему заместителю.

1 января Остин также был госпитализирован в военно-медицинский центр им. Рида в пригороде Вашингтона. 2 января некоторые полномочия министра обороны были переданы его первому заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у Остина рак простаты. В связи с этим ему 22 декабря 2023 года провели "минимально инвазивную" хирургическую операцию (простатэктомию), во время которой он был "под общим наркозом". 1 января он был госпитализирован из-за возникших после данной процедуры осложнений. Министр был на время помещен в отделение интенсивной терапии. Врачи сообщили, что ожидают полного восстановления Остина. В заявлении центра подчеркивалось, что это может быть долгим процессом. 15 января Остин был выписан из больницы.