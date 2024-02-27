Минобороны Словении не рассматривает вопрос об отправке ВС республики на Украину

В Министерстве обороны страны отсутствует какая-либо активность в этом направлении, сообщил глава оборонного ведомства Марьян Шарец

ЛЮБЛЯНА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Словении не рассматривает вопрос об отправке военнослужащих республики на Украину. Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Марьян Шарец в эфире Радио и телевидения Словении.

"Что касается заявления [президента Франции Эмманюэля] Макрона, то в Министерстве обороны Словении отсутствует какая-либо активность в данном направлении", - сообщил Шарец.

Как указывает Словенское агентство печати со ссылкой на кабинет премьер-министра Роберта Голоба, в республике не ведется никакой подготовки к размещению сил страны на территории Украины. "Некоторые из выступавших в ходе дискуссии (на конференции по Украине, которая прошла в Париже 26 февраля - прим. ТАСС) упомянули о возможности более активной роли отдельных членов ЕС. Однако среди союзников нет консенсуса по данному вопросу, и никаких приготовлений в этом направлении также не ведется, равно как и в Словении", - сообщили в кабинете премьера республики.

Ранее эксперт в сфере СМИ, бывший словенский политик Янез Уйчич сообщил корреспонденту ТАСС, что заявление Макрона о возможной отправке ВС стран Запада на Украину является оторванным от реальности. Эксперт отметил, что слова французского президента о "возможности отправки войск западных стран на Украину являются, скорее, шуткой, чем нечто реальным, так как это просто невозможно". По словам Уйчича, такого рода высказывания демонстрируют, что "кто-то стремится развязать третью мировую войну".

Ранее Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Он также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте.