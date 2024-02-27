Армия Израиля засекла запуск 20 снарядов из Ливана и наносит ответные удары

В армии также сообщили, что из Ливана была запущена противотанковая ракета в направлении населенного пункта Мерон на севере страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск порядка 20 снарядов со стороны Ливана и наносят ответные удары по инфраструктуре шиитской организации "Хезболлах" на ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших ранее сегодня на севере Израиля, было зафиксировано примерно 20 запусков из Ливана по северу Израиля, некоторые [из снарядов] были успешно перехвачены силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении.

Помимо этого, проинформировали в армии, в течение дня из Ливана была запущена противотанковая ракета в направлении населенного пункта Мерон на севере страны. "Было зафиксировано попадание в районе подразделения воздушного контроля Армии обороны Израиля, это не причинило ущерба возможностям объекта", - добавили в пресс-службе.

"В настоящий момент Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим целям "Хезболлах" в Ливане", - заключили в армии.