Депутат ЕП заявил, что слова Макрона о войсках на Украине приведут к изоляции Франции

Тьерри Мариани назвал высказывание французского президента "недопустимым во внешней политике легкомыслием"

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Заявление французского президента Эмманюэля Макрона, не исключившего на конференции в поддержку Киева возможность отправки военных из стран Запада на Украину, обернется для Парижа изоляцией на международной арене. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

"Из-за этой ошибки Франция окажется в постоянной изоляции на международных переговорах, - считает он. - Главы государств по всей Европе и даже генеральный секретарь НАТО заявили, что отправка войск на Украину не входит в их планы".

Мариани полагает, что слова Макрона "являются недопустимым во внешней политике легкомыслием". С точки зрения депутата, тот факт, что "заявление сделано без четкой уверенности в его поддержке со стороны союзников Парижа", только усложняет ситуацию.

В понедельник Макрон заявил о тяжелом положении Украины и необходимости дать новый импульс оказанию ей помощи. Позднее он сообщил журналистам, что возможность отправки войск из западных стран на Украину обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом французский лидер отметил, что с течением времени ничего исключать нельзя.