"Исламский джихад" взял на себя ответственность за обстрел Ашкелона

Представители движения назвали ракетный удар ответом на "преступления противника" в отношении палестинского народа

БЕЙРУТ, 27 февраля. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", взяла на себя ответственность за обстрел города Ашкелон на юге Израиля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в ее Telegram-канале.

Согласно тексту, ракетный удар был нанесен "в ответ на преступления противника в отношении [палестинского] народа".

Ранее пресс-служба армии Израиля проинформировала о прозвучавших в Ашкелоне сигналах воздушной тревоги, предупреждающих об угрозе ракетного обстрела. Это первое за 10 дней оповещение об опасности с воздуха в упомянутом городе.

Ашкелон, население которого составляет 149 тыс. человек, расположен на побережье Средиземного моря в 57 км к югу от Тель-Авива и в 12 км к северу от границы с сектором Газа. Это ближайший к палестинскому анклаву крупный израильский город.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.