СМИ: Британия и США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Атакам подвергся округ Эль-Лухея в провинции Эль-Ходейда, сообщил телеканал Al Masirah

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Великобритании и США нанесли два новых удара по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил подконтрольный радикалам телеканал Al Masirah.

По его данным, атакам подвергся округ Эль-Лухея в провинции Эль-Ходейда. Информации о последствиях ударов не приводится.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января ВС Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.