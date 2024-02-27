27 февраля, 20:57
Палестино-израильский конфликт

Всемирная продовольственная программа нарастит помощь Газе при условии прекращения огня

Заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау напомнил, что приостановить поставки гуманитарной помощи пришлось после того, как конвои программы "столкнулись с серьезными трудностями", включая обстрел и разграбление

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, приостановившая поставки гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа, будет готова нарастить свою деятельность в анклаве, если будет введен режим прекращения огня. Об этом заявил заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Всемирная продовольственная организация готова оперативно расширить и нарастить проведение своих операций, если будет введено прекращение огня". - сказал он.

Он напомнил, что 18 и 19 февраля конвои ВПП "столкнулись с серьезными трудностями", включая задержки на контрольно-пропускных пунктах, обстрел и разграбление. "Мы были вынуждены приостановить поставки продовольствия на север [анклава] до тех пор, пока не будут обеспечены условия, которые позволят осуществлять поставки без опасности как для наших сотрудников, так и для тех, кто получает эту помощь", - добавил Скау.

"ВПП в срочном порядке изучает все возможности для восстановления своей деятельности в северной части Газы. Это гуманитарный императив. Наши сотрудники стали свидетелями катастрофы на севере", - заключил он.

В докладе, опубликованном 19 февраля ЮНИСЕФ и ВПП и основанном на последних данных, говорится, что ситуация особенно экстремальна в северной части сектора Газа. По их данным, 15,6%, или каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет страдают от острого недоедания, все население анклава, которое составляет 2,2 млн человек, нуждается в гуманитарной помощи. 

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