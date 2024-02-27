Всемирная продовольственная программа нарастит помощь Газе при условии прекращения огня

Заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау напомнил, что приостановить поставки гуманитарной помощи пришлось после того, как конвои программы "столкнулись с серьезными трудностями", включая обстрел и разграбление

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, приостановившая поставки гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа, будет готова нарастить свою деятельность в анклаве, если будет введен режим прекращения огня. Об этом заявил заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Всемирная продовольственная организация готова оперативно расширить и нарастить проведение своих операций, если будет введено прекращение огня". - сказал он.

Он напомнил, что 18 и 19 февраля конвои ВПП "столкнулись с серьезными трудностями", включая задержки на контрольно-пропускных пунктах, обстрел и разграбление. "Мы были вынуждены приостановить поставки продовольствия на север [анклава] до тех пор, пока не будут обеспечены условия, которые позволят осуществлять поставки без опасности как для наших сотрудников, так и для тех, кто получает эту помощь", - добавил Скау.

"ВПП в срочном порядке изучает все возможности для восстановления своей деятельности в северной части Газы. Это гуманитарный императив. Наши сотрудники стали свидетелями катастрофы на севере", - заключил он.

В докладе, опубликованном 19 февраля ЮНИСЕФ и ВПП и основанном на последних данных, говорится, что ситуация особенно экстремальна в северной части сектора Газа. По их данным, 15,6%, или каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет страдают от острого недоедания, все население анклава, которое составляет 2,2 млн человек, нуждается в гуманитарной помощи.