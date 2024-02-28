Во Франции заявили, что дискуссии об отправке военных на Украину показали раскол Запада

Глава комитета Национального собрания Франции по иностранным делам Жан-Луи Бурланж отметил, что президент страны Эмманюэль Макрон "не предлагает отправлять войска"

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о дискуссиях по поводу отправки военнослужащих стран Запада на Украину создало впечатление разобщенности союзников Украины, вопреки изначальному посылу встречи в Париже о поддержке Киева. Такое мнение выразил в эфире телеканала LCI глава комитета Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции по иностранным делам Жан-Луи Бурланж.

"Эта конференция стала свидетельством глубокого единства 27 стран в их поддержке Украины. И это предложение, которое было несколько вырвано из контекста и изолировано от конференции, похоже, нарушило это единство, поскольку оно не было обговорено и подготовлено совместно. И это вызывает большое сожаление", - сказал Бурланж.

Глава парламентского комитета считает, что французский лидер "не предлагает отправлять войска". "Он просто внес в дискуссию элемент, который весьма подрывает работу конференции", - сказал парламентарий.

По мнению депутата, официальный Париж сам себя загнал в такое положение, когда за счет все новых обязательств перед Киевом поражение Украины может восприниматься как поражение самой Франции. "Мы перешли от поддержки дружественной страны, как мы поддерживали Мали, как мы поддерживали Афганистан, где-то хорошо, а где-то плохо - это другая проблема. Мы перешли от поддержки друга к чему-то совершенно иному, а именно к тому, что это наша борьба. Это не наша война в строгом смысле этого слова, но это может стать нашим поражением. И в этот момент очевидно, что это подразумевает прямое участие", - предостерег политик.

В связи с этим он заметил, что, фактически объявив о дискуссиях по поводу отправки военных на Украину, Макрон дал России сигнал, что дальнейшее продвижение российских войск будет напрямую затрагивать страны Запада. Парламентарий заметил, что такой подход не нашел понимания среди союзников, однако, по его мнению, было важно показать России, что Европа "не остановится" и не позволит Москве одержать победу в конфликте "просто так", без должной реакции со своей стороны.

Перспективы отправки военных

Макрон 26 февраля на встрече в Елисейском дворце заявил, что сторонами обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники конференции, которая прошла в Париже 26 января, не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. В парижской конференции по Украине также приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

Комментируя высказывания Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Он добавил, что страны НАТО должны отдавать себе в этом отчет и "задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран".