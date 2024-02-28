Филиппо считает, что слова об отправке войск на Украину являются шагом к войне

Лидер французской партии "Патриоты" отметил, что многие союзники Франции дистанцировались от этого заявления президента страны Эмманюэля Макрона

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает шокирующими слова президента страны Эмманюэля Макрона, не исключившего на конференции в поддержку Киева возможность отправки войск стран Запада на Украину.

"Я шокирован этим заявлением. Это еще один шаг к войне, поскольку в таком случае мы бы стали стороной конфликта. Две ядерные державы - Франция и Россия - друг против друга, это уже была бы мировая война", - заявил политик в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, решения об отправке французских войск куда-либо не могут приниматься без одобрения парламента страны. Кроме того, Филиппо указал на то, что "многие государства - союзники Франции дистанцировались от этого заявления официального Парижа, не говоря уже о том, что оно напугало простых граждан республики". "Французы сегодня проснулись в холодном поту из-за этого", - сказал Филиппо.

Лидер "Патриотов" сообщил, что его партия намерена организовать в субботу манифестацию в центре Парижа в поддержку мирного решения украинского конфликта и выхода Франции из Североатлантического альянса, членство в котором, по мнению Филиппо, вредит республике.

В понедельник Макрон заявил о тяжелом положении Украины и необходимости дать новый импульс оказанию ей помощи. Позднее он сообщил журналистам, что возможность отправки войск из западных стран на Украину обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом французский лидер отметил, что с течением времени ничего исключать нельзя.