Карлсон заявил, что ему была очевидна ложь Запада о ситуации на Украине

По этой причине журналист решил взять интервью у президента России Владимира Путина

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ему всегда была очевидна ложь западных стран о ситуации на Украине, именно поэтому он хотел записать интервью с президентом России Владимиром Путиным и донести до людей информацию.

"Моей целью было донести до Запада больше информации, чтобы люди могли сами принять решение <...>. Уровень лжи по этому поводу начал сводить меня с ума", - сказал Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману.

"Для меня было очевидно, что нас обманывают", - отметил журналист.

Число просмотров интервью Путина на официальных страницах Карлсона превысило 204 млн в социальной сети X и 18 млн - в YouTube. При этом оно размещалось и на многих других площадках. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что главной задачи интервью - прорваться через информационную блокаду на Западе и быть услышанным - Путин этой беседой добился.