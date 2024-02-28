Госдеп одобрил возможную продажу Германии радиостанций на $281 млн

Конгресс рассмотрит потенциальную сделку в течение 30 дней

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил возможную продажу Германии радиостанций с расширенным диапазоном рабочих частот и других систем на $281 млн. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как оно уточнило, власти ФРГ ранее запросили разрешение на приобретение у США радиостанций AN/PRC-117 и AN/PRC-160, запчастей к ним и другого оборудования.

"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении. В агентстве полагают, что поставки могли бы "улучшить оперативную совместимость сил Германии и других союзников по НАТО". Кроме того, эти системы "повысили бы эффективность защищенной связи" Германии.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.