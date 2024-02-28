Карлсон допустил, что к смерти Навального могут быть причастны США или Украина

Журналист в интервью блогеру Лексу Фридману согласился с тем, что это было выгодно Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Такер Карлсон выразил предположение, что за смертью Алексея Навального могут стоять власти Украины. Об этом он сообщил в интервью блогеру Лексу Фридману.

"Они убили дочь [Александра] Дугина [Дарью Дугину] в Москве, так что это вполне возможно", - ответил он, соглашаясь с Фридманом насчет возможной причастности Киева к смерти Навального, поскольку это "пойдет на пользу ходу войны" для Украины.

При этом Карлсон в ироничной манере допустил, что за смертью Навального могут стоять и США. "Я не думаю, что мы убиваем людей в других странах, чтобы повлиять на результаты выборов. О, подождите, нет. Мы делаем это часто и делаем это уже 80 лет, и за это стыдно. Я могу это сказать как американец, потому что это мои деньги. Да, я действительно оскорблен этим", - добавил он.

Между тем журналист напомнил, что никто не знает причину смерти Навального. "Это абсурд. Никто этого не знает, поэтому когда [лидер демократического большинства в Сенате американского Конгресса (от штата Нью-Йорк)] Чак Шумер кричит об этом или [президент США] Джо Байден зачитывает по карточке текст, то я смеюсь над этим", - подчеркнул он.

Коснувшись утверждений о возможной причастности России к смерти Навального, Карлсон заявил, что "убивать его во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности" было бы нецелесообразно.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.