Глава Австрийской партии свободы назвал слова Макрона об отправке войск безответственными

Герберт Кикль подчеркнул, что такое решение может привести только к эскалации конфликта

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль назвал безответственной инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке на Украину сухопутных войск западных стран, так как это приведет только к эскалации конфликта.

"Президент Франции Макрон не исключает отправки солдат на Украину вслед за оружием и самолетами. Эта спираль эскалации - безответственное поведение", - приводит слова политика пресс-служба АПС.

"Нейтралитет был создан не для лаборатории, он применим в реальности, а эта реальность - конфликт и война. Тем, кто говорит, что быть нейтральным аморально, я отвечаю: еще аморальнее позволять другим сражаться и умирать за ваши ценности. Это лицемерие", - подчеркнул Кикль.

Согласно данным социологического опроса от 21 февраля, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны, за нее готовы отдать свои голоса 27,2% граждан республики. Правящие Австрийская народная партия (21,1%) и "Зеленые" (8,7%) суммарно пользуются поддержкой 29,8% избирателей.

Ранее Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Президент Франции также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте.