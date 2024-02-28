Лидер республиканцев в Сенате призвал нижнюю палату Конгресса одобрить помощь Украине

Митч Макконнелл отметил, что если Палата представителей внесет какие-либо изменения в законопроект и направит его обратно в Сенат, то это грозит "дополнительными задержками"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) считает, что его однопартийцы, контролирующие Палату представителей, должны одобрить законопроект о выделении дополнительного финансирования на помощь Украине. С таким заявлением он выступил после встречи лидеров двух партий в обеих палатах Конгресса с президентом США Джо Байденом.

"Я надеюсь, что Палата представителей примет [к рассмотрению] предложенный Сенатом законопроект. Пускай [нижняя] палата делает свою работу", - заявил Макконнелл, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN. При этом он отметил, что, если нижняя палата Конгресса внесет какие-либо изменения в законопроект и направит его обратно в Сенат, это грозит "дополнительными задержками".

"Наилучший способ действовать быстро заключается в том, чтобы Палата представителей приняла [к рассмотрению] законопроект, одобрила его и передала на подпись президенту", - считает лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса.

В свою очередь лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) утверждал, что спикер нижней палаты Майк Джонсон на встрече в Белом доме дал понять, что "хочет найти способ" поддержки Украины, но "испытывает трудности" со своими однопартийцами. "Мы ясно дали понять ему, что уверены в том, что, если законопроект будет выставлен на голосование, он получит достаточно голосов", - отметил Шумер.

Обсуждение Украины в Конгрессе

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке нескольких республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.