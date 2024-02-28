Белый дом отверг идеи спикера Палаты представителей после встречи по Украине

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер отметила, что Майк Джонсон "сам не знает, чего хочет"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американская администрация отвергла предложения спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона после встречи по бюджетным вопросам, в том числе возможности возобновления помощи Украине, с участием президента Джо Байдена.

Выступая во вторник на регулярном брифинге для журналистов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден не согласен с Джонсоном насчет того, как следует заниматься урегулированием кризиса на границе США с Мексикой, чтобы вновь приступить к выделению помощи Киеву. "Во-первых, президент предпринял по границе действия от лица исполнительной ветви власти. Он, разумеется, продолжит так поступать в рамках [действующего] законодательства, когда это будет уместно. Он также сказал, что для изменений в целях обеспечения безопасности на границе требуется новое законодательство. В значительной степени это связано с <...> персоналом, ресурсами, инфраструктурой. Это невозможно обеспечить только за счет действий исполнительной ветви власти. Все это должно подкрепляться [дополнительным бюджетным] финансированием", - сказал сотрудник СНБ. Он комментировал высказывания республиканца Джонсона о том, что демократ Байден обладает полномочиями, позволяющими "немедленно, сегодня же принять меры" для исправления ситуации на южной границе страны.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на этом же брифинге подтвердила, что Байден настаивает на выработке решений, связанных с границей, в Конгрессе. "Мы считаем, что необходимо законотворческое решение, чтобы заниматься происходящим на границе", - подчеркнула официальный представитель американского лидера. "В конечном счете мы не верим в то, что действия исполнительной ветви власти были бы равны по последствиям принятию [нового соответствующего] законопроекта, обретению им силы закона", - повторила Жан-Пьер.

Кроме того, она выразила мнение, что Джонсон сам не понимает, чего именно добивается в складывающейся ситуации. "Мне кажется, даже он сам не знает, чего хочет", - отметила пресс-секретарь.

При этом представитель Белого дома возложила ответственность за нынешние ожесточенные споры в Вашингтоне по Украине и границе на бывшего главу администрации США республиканца Дональда Трампа, рассчитывающего в ноябре вновь принять участие в президентских выборах. "И давайте не будем забывать о том, почему это случилось. Это произошло потому, что Дональд Трамп заявил республиканцам: если они двинутся вперед с выработанной путем двухпартийных переговоров [с демократами] в Сенате сделкой по границе, то такое пойдет на пользу нынешнему президенту, поможет президенту Джо Байдену", - убеждена Жан-Пьер.

Запрос и дебаты

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке группы республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.

Беседуя во вторник с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон, который занимает в иерархии США третий по значимости пост, пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности.