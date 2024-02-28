В Риме пояснили, что западная поддержка Киева не включает направление на Украину войск

В пресс-службе председателя Совмина Италии Джорджи Мелони пояснили, что республика полностью поддерживает Украину в борьбе за защиту своего суверенитета, но не планирует направлять туда своих военных

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Поддержка Киева не предусматривает направление на украинскую территорию войск европейских государств или НАТО. Такое разъяснение журналистам дала пресс-служба председателя Совмина Италии Джорджи Мелони.

"Конференция, организованная в Париже президентом Эмманюэлем Макроном, стала еще одной возможностью продемонстрировать полную поддержку Италии в борьбе Украины за защиту своего суверенитета и территориального единства, и с самого начала российской агрессии было полное единодушие союзников в оказании поддержки Киева. Эта поддержка не подразумевает присутствие на украинской территории войск европейских стран или НАТО", - говорится в заявлении для прессы.

Ранее против направления войск на Украину, что допустил Макрон, высказался министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. "Мы не в состоянии войны с Россией, мы защищаем Украину, и я лично против направления итальянских войск сражаться на Украине", - приводит его слова агентство ANSA.

Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. Встреча в Елисейском дворце прошла 26 февраля. В конференции также приняли участие канцлер ФРГ, президент Польши и премьер-министры около 20 стран ЕС.

27 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов направления войск на Украину. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши и Швеции.