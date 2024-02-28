Вашингтон несет ответственность за рост числа жертв этого конфликта, подчеркнул журналист

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. США, которые мешают мирным переговорам между Россией и Украиной, несут ответственность за рост числа жертв этого конфликта. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману.

"Правительство США не разрешает переговоры [между РФ и Украиной] <...>, и мы [американцы] являемся препятствием на пути к миру <...>, мы несем ответственность за всех этих невинных людей", - сказал он.

"Ошибочно полагать, что это борьба между [президентом России Владимиром] Путиным и [лидером Украины Владимиром] Зеленским", - отметил журналист, указав на большую роль именно США в этом конфликте. "Мы буквально выплачиваем пенсии украинским чиновникам. Не существует украинского правительства, независимого от правительства США", - считает он.

Карлсон напомнил, что глава российского государства хочет урегулирования этого конфликта.

Ранее в интервью Карлсону Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не собирается делать первый шаг.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.