Карлсон считает, что "дряхлый" Байден может победить только путем мошенничества

Журналист отметил, что если это все-таки произойдет, то станет "дурацкой шуткой над демократией"

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон считает, что "дряхлый" президент США Джо Байден может победить на выборах только с помощью фальсификации результатов. Такое мнение он выразил в интервью блогеру Лексу Фридману.

"Он дряхлый. Он не может говорить, не может ходить. И об этом знает весь мир <...>. Вы знаете, дряхлый человек не может победить на выборах в самой влиятельной стране, только если не будет фальсификации [итогов]", - полагает журналист.

С его точки зрения, если Байден все-таки одержит верх, это станет "дурацкой шуткой над демократией".

Согласно опросу, организованному Квиннипэкским университетом в штате Коннектикут, почти 70% американцев считают действующего лидера слишком старым для переизбрания на второй срок.

Демократу Байдену в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства и его возможность продолжать руководить страной.