Республиканцы в Сенате США считают переговоры единственным выходом из кризиса на Украине

Как пишет газета Politico, такая позиция становится все более популярной среди законодателей

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Значительная часть американских сенаторов от Республиканской партии считает переговоры единственным путем урегулирования конфликта на Украине. Об этом законодатели сообщили газете Politico.

"Реальность, с которой мы должны столкнуться, в настоящее время такова, что [вооруженный конфликт] закончится в результате переговоров", - сказал сенатор Марко Рубио (от штата Флорида). "Вопрос в том, у кого будет больше рычагов влияния, когда все это поймут и этот момент настанет, - у [президента России Владимира] Путина или у Украины", - добавил он.

Издание отмечает, что всего несколько месяцев назад такая позиция была непопулярной, но сейчас ее разделяет все больше законодателей. Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (от штата Огайо) считает достижение соглашения за столом переговоров наиболее вероятным исходом, независимо от того, продолжат ли США оказывать помощь Украине. "Вашингтон, похоже, всегда на несколько месяцев отстает от ситуации на местах", - отметил он. Вэнс предполагает, что патовая ситуация для украинских военных сохранится на неопределенный срок, прежде чем будет найден способ прекращения конфликта.

Согласно выводу Politico, такая точка зрения сенаторов отражает мнение многих американских законодателей, считающих, что шансы Киева на победу невелики.

Споры в Конгрессе

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке группы республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.