МИД КНР заявил, что отношения Пекина и Москвы переживают лучший период в истории

Стороны должны поддерживать тесные контакты на высоком уровне и продолжать укреплять политическое доверие, подчеркнул замглавы ведомства Сунь Вэйдун

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Китайско-российские отношения переживают лучший период в своей истории, а их 75-летие должно стать отправной точкой в углублении двустороннего прагматического сотрудничества во всех направлениях. Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Сунь Вэйдун.

"Отношения между Китаем и РФ переживают лучший период в истории, - приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства слова Сунь Вэйдуна, который по приглашению своего российского коллеги Андрея Руденко посетил РФ. - Мы должны использовать празднование 75-й годовщины установления китайско-российских дипломатических отношений в качестве новой отправной точки".

Как подчеркнул замглавы МИД КНР, Пекин и Москва должны поддерживать тесные контакты на высоком уровне, продолжать укреплять политическое доверие, "расширять всестороннее стратегическое взаимодействие и углублять прагматическое сотрудничество в различных областях". Он также указал на "здоровое, стабильное и углубленное развитие китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху" под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.