Пентагон сообщил о нанесении ударов по 230 объектам хуситов в Йемене

Однако заместитель помощника министра обороны по делам Ближнего Востока Дэниел Шапиро считает, что движение готово выдержать противостояние, используя оставшийся арсенал

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. США нанесли удары по 230 объектам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом заявил во вторник заместитель помощника министра обороны по делам Ближнего Востока Дэниел Шапиро, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

Он также отметил, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, что силы США, вероятно, уничтожили сотни единиц оружия хуситов. Однако, по словам Шапиро, похоже, что движение "полно решимости выдержать противостояние", используя оставшийся арсенал.

Председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд) и председатель подкомитета этого комитета по Ближнему Востоку Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) на этих слушаниях также заявили, что американский Конгресс должен давать разрешения исполнительной ветви власти на нанесение ударов по позициям мятежников.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти сформировали международную коалицию и начали операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в нескольких городах Йемена. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.