Эксперт заявил, что страны ЕС боятся стать после Украины новыми жертвами в "меню США"

Политолог считает, что европейские державы "пытаются играть более непосредственную роль, внося свой вклад в украинский кризис"

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Государства Евросоюза стали стремиться играть более непосредственную роль в урегулировании украинского кризиса, поскольку опасаются, что вслед за Украиной могут стать жертвами геополитических интересов США. Такую точку зрения приводит китайская газета Global Times, ссылаясь на мнение местного эксперта.

"Европейские страны становятся все более обеспокоенными, поскольку они почувствовали, что для Соединенных Штатов Украина - это нечто в меню, что можно использовать в торговле с Россией, - изложил свою версию политолог на условиях анонимности. - А для европейских государств это означает, что если Украина будет принесена в жертву, то любое из них может стать следующим".

Как уточнил эксперт, теперь европейские державы "пытаются играть более непосредственную роль, внося свой вклад в украинский кризис". По его словам, теперь перед странами ЕС стоит задача: "сидеть за столом [переговоров], а не появиться в меню [на столе]".