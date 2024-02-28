Пентагон считает, что возможная поставка ATACMS Украине не приведет к их нехватке у США

Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Рэнди Джордж не стал подробно комментировать возможное развитие событий

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Возможный приказ Белого дома о поставке Украине тактических баллистических ракет ATACMS не привел бы к нехватке этого вида вооружения у Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, начальник штаба американских сухопутных войск генерал Рэнди Джордж.

Его попросили уточнить, будет ли командование сухопутных войск чувствовать себя комфортно при выполнении приказа о передаче ATACMS Киеву с учетом имеющихся у Пентагона запасов, если Вашингтон примет политическое решение о поставках такого оружия на Украину. "Да", - лаконично ответил Джордж. От каких бы то ни было дальнейших комментариев на эту тему он воздержался.

Как сообщил 22 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американская сторона не исключает возможность поставок Украине ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. Ранее Вашингтон передал Киеву устаревшую версию тактических ракет APAM с меньшей дальностью поражения.

В свою очередь министр американских сухопутных войск Кристин Уормут, принимавшая участие во встрече с журналистами вместе с Джорджем, предупредила, что если Конгресс США не утвердит запрос вашингтонской администрации о дополнительных бюджетных расходах, то под угрозой окажутся планы Пентагона выйти на производство 100 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм в месяц. "Если мы не получим средства через запрос о дополнительных ассигнованиях, то не сможем нарастить мощности, позволяющие выйти на цель в 100 тыс. [снарядов] в месяц", - подчеркнула Уормут. По ее словам, ВПК США ежемесячно выпускает 28 тыс. таких снарядов. В марте-апреле американская сторона выйдет на 36 тыс. этих боеприпасов в месяц, добавила Уормут. Она напомнила, что ежемесячно производить по 100 тыс. таких снарядов, которые Вашингтон в том числе поставляет Киеву, Соединенные Штаты рассчитывают "к концу 2025 года".

Телекомпания NBC проинформировала на днях со ссылкой на собственные источники, что США планируют передать Украине тактические ракеты для ударов по Крыму. В конце 2023 года Вашингтон начал поставлять Киеву баллистические ракеты, однако до сих пор передавались старые системы ограниченной дальности. Сейчас США склоняются к отправке современных версий ракет с большей дальностью стрельбы, которые позволят Украине наносить удары по удаленным районам Крыма. Американские должностные лица не исключили того, что США "могут попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить арсеналы ATACMS".