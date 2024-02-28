США заявили об уничтожении пяти беспилотников хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Вашингтон определил, что дроны "представляют непосредственную угрозу" судам и кораблям в Красном море, сообщило Центральное командование американских ВС

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Американские военные сбили пять беспилотных летательных аппаратов мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило во вторник Центральное командование Вооруженных сил США.

"27 февраля <...> сбили над Красным морем пять беспилотных летательных аппаратов хуситов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

Как отмечается, силы США определили, что беспилотники "представляют непосредственную угрозу" судам и кораблям в Красном море.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.