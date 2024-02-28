В Канаде заявили, что не планируют отправлять войска на Украину

В канадском министерстве обороны уточнили, что страна продолжит оказывать Киеву всестороннюю военную помощь

ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Канады не планируют отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом сообщил во вторник телеканал CTV со ссылкой на представителя канадского министерства обороны Диану Эбади.

"Мы продолжим оказывать Украине всестороннюю военную помощь, но у Канады как у страны - члена НАТО нет планов по размещению военнослужащих на Украине", - цитирует ее заявление телеканал.

В МИД и Минобороны Канады, а также в канцелярии премьер-министра Джастина Трюдо на соответствующие запросы ТАСС не ответили.

Ранее во вторник заместитель главы правительства Канады Христя Фриланд в ходе общения с журналистами не ответила прямо на вопрос, готова ли Оттава отправить своих военных на Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Елисейском дворце 26 февраля заявил, что на ней обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, стороны не пришли к консенсусу по этой теме, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя. В парижской конференции также приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры примерно 20 государств Евросоюза. Великобританию на встрече представлял глава МИД Дэвид Кэмерон, США - помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Ряд стран, включая Испанию и Италию, уже высказался против отправки войск на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи в Елисейском дворце призвал не придавать особого значения конференциям в Париже.