В Никарагуа выразили поддержку РФ в борьбе за мир во всем мире

Спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо также выразил благодарность России за готовность укреплять сотрудничество в сфере безопасности с правительством и народом Никарагуа

ГАВАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Никарагуа выразили поддержку России в борьбе за мир во всем мире. Об этом заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо на встрече по вопросам безопасности с представителями России, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

"Мы хотим подтвердить нашу солидарность и нашу поддержку России в этой битве, которую она ведет за мир во всем мире. В этой битве против неонацизма и против волны ненависти, которую развязал глобальный империализм", - публикует слова Ортеги Мурильо новостной портал 19digital.

Он также выразил благодарность России за готовность укреплять сотрудничество в сфере безопасности с правительством и народом Никарагуа. "Мы верим в победу России, которая будет победой человечества", - добавил спецпредставитель президента.

27 февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Манагуа для проведения консультаций по вопросам безопасности с представителями Боливии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. В ходе его встречи с Лауреано Ортегой Мурильо стороны уделили внимание вопросу расширения деятельности учебного центра МВД России в Манагуа, а также углублению сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб. Кроме того, были подняты темы взаимодействия в сфере экономики в условиях санкционного давления.