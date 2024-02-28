Президент Бразилии заявил, что повторил бы слова о ситуации в секторе Газа

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что конфликт в анклаве - это конфликт "между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что повторил бы заявление о том, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев.

"Я бы сказал то же самое, потому что именно это происходит в секторе Газа. Мы не можем лицемерить и считать, что одна смерть отличается от другой", - заявил президент южноамериканской республики в интервью телеканалу RedeTV. По словам бразильского лидера, конфликт в анклаве - это конфликт "между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми". Лула да Силва также отметил, что не использовал слово "холокост" в отношении действий Израиля. "Я не произнес слово "холокост", это интерпретация израильского премьер-министра [Биньямина Нетаньяху], а не моя", - пояснил президент.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Адольфа Гитлера в отношении евреев. Нетаньяху в тот же день назвал слова Лулы да Силвы "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".

19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. В свою очередь спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим подчеркнул, что глава государства не намерен извиняться. Позднее, как сообщала газета Folha de S.Paulo, бразильский лидер распорядился отозвать посла республики в еврейском государстве для консультаций.