В Пакистане Движение за справедливость проведет 2 марта общенациональную акцию протеста

Она направлена против предполагаемых фальсификаций на всеобщих выборах 2024 года, отметил генсекретарь ДЗС Омар Аюб Хан

ИСЛАМАБАД, 28 февраля. /ТАСС/. Пакистанская партия "Движение за справедливость" (ДЗС) объявила о проведении 2 марта общенациональной акции протеста с участием других политических сил против предполагаемых фальсификаций на всеобщих выборах 2024 года. Об этом заявил генеральный секретарь ДЗС Омар Аюб Хан после консультаций с отбывающим тюремное заключение лидером партии, бывшим премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

"ДЗС с участием других партий поведет 2 марта мирную общенациональную акцию протеста против масштабной фальсификации итогов выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента - прим ТАСС). Пакистанский народ отдал большинство голосов за кандидатов ДЗС, однако победа на выборах была украдена у партии", - цитирует газета The Nation заявление политика.

Движение за справедливость не смогло заявить кандидатов на голосование, так как избирательная комиссия потребовала предварительно провести внутрипартийные выборы. По данным комиссии, на прошедших 8 февраля парламентских выборах лидируют независимые кандидаты, большинство из которых поддерживают ДЗС. Они получили 92 места, кандидаты от Пакистанской мусульманской лиги (Наваз) (ПМЛ-Н) - 79 мест, от Пакистанской народной партии (ПНП) - 54.

В ходе выборов ни одна партия не получила более 50% парламентских мест, что создало необходимость коалиций для формирования правительства страны. Руководство ДЗС исключило переговоры для этого с партиями ПМЛ-Н и ПНП и заявило, что предпочтет находиться в оппозиции, если не сможет самостоятельно сформировать правительство. ПМЛ-Н и ПНП решили сформировать коалиционное федеральное правительство Пакистана и региональные правительства в провинциях Пенджаб и Белуджистан.

Первое заседание Национального собрания нового созыва состоится 29 февраля 2024 года. Лидирующую роль в новом созыве парламента занимает коалиция во главе с ПМЛ-Н, в которую также входят ПНП, Движение Муттахида Кауми, Пакистанская мусульманская лига (К) и Партия за стабильность Пакистана. Оппозицию им, как ожидается, возглавит политобъединение Sunni Ittehad Council, к которому в середине февраля 2024 года присоединилось большое число одержавших победу на выборах независимых кандидатов, поддерживаемых ДЗС.