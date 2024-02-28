Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сближение Грузии и Молдавии с ЕС

Президент Грузии отметила, что страна стоит на одном пути с Украиной

ТБИЛИСИ, 28 февраля. /ТАСС/. Военные действия на Украине фактически ускорили процесс сближения Грузии и Молдавии с Евросоюзом. Такое мнение высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Sky News.

"Мы [с Украиной] стоим на одном пути, знаем, что наша единственная перспектива - это большее сближение с Евросоюзом, и это тот путь, по которому мы идем вместе с Украиной. Мы были ассоциированным трио с Молдавией и война на Украине, фактически, ускорила этот путь и привела наши страны к статусу кандидатов [в члены ЕС]", - сказала Зурабишвили, находящая с визитом в Великобритании.

Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих реформы в различных сферах. Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря сообщил, что страны сообщества приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата.