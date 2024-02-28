Медведчук: интервью Путина Карлсону нанесло удар по избирательной стратегии Байдена

По словам бывшего лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", американский президент "проповедует полный диктат США"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Набравшее миллионы просмотров интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону нанесло серьезный удар по избирательной стратегии президента США Джо Байдена, неспособного признать свои роковые просчеты. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону серьезно ударило по избирательной стратегии Байдена уже фактом своего существования, не говоря о содержании. Политика нынешнего президента США вообще не предусматривает не только диалог с кем-либо, но и даже какое-либо иное мнение, - говорится в статье Медведчука, опубликованной на платформе "Смотрим.ру". - Президент России привел массу фактов, когда президенты США лгали, их команды поступали нерационально, фактически обманывали сами себя, не говоря уже об американских гражданах. И теперь оппонентам нужно либо закрыть уши и сказать, что это все неправда, либо включиться в разговор".

По словам Медведчука, Байден "проповедует полный диктат США", но интервью Путина разрушило монополию на правду, к которой стремится Вашингтон. "Исходя из этой монополии, Такер Карлсон совершил святотатство и преступление, поскольку президент России говорил совсем не то, что приписывала ему машина информационной пропаганды США", - указал он.

При этом, отмечает Медведчук, Байден явно переоценивает свои ресурсы и реальное влияние по всем вопросам. "Переоценка ресурсов ведет к катастрофе, что сегодня наблюдается на Украине. Количество иностранной помощи превысило $200 млрд, а украинские войска перешли к обороне. Но ведь такой ситуации, даже лучше, Киеву можно было бы достичь в апреле 2022 года дипломатическим путем и исчерпать конфликт. Получается, что Байден просчитался на сотни миллиардов долларов и заставил Европу нести это бремя в ущерб интересам своих граждан", - добавил политик.

Однако, продолжил Медведчук, политическая система Байдена создана так, что роковые ошибки не только не признаются, но и объявляются победами. По словам лидера движения, американский президент под предлогом борьбы за демократию лишь обчищает карманы своих граждан, в то время как экс-президент США Дональд Трамп "предлагает новую политику, свежий взгляд на вещи и поиск новых нестандартных решений". Сам Трамп ранее заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы с легкостью в течение 24 часов завершить конфликт на Украине.

Интервью Путина Карлсону вышло 8 февраля и набрало более 200 млн просмотров. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что главной цели интервью - прорваться через информационную блокаду на Западе и быть услышанным - Путин этой беседой добился. Накануне Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману заявил, что ему угрожали арестом за интервью с Путиным.