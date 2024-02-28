Болгария изучает возможность подачи иска против "Газпрома" за прекращение поставок газа

В министерстве энергетики страны отметили, что ситуация с "Газпромом" для болгарской компании выступает в качестве "приоритетного" вопроса

СОФИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Болгария все еще изучает возможность подачи иска против "Газпрома" за приостановку поставок газа болгарской компании "Булгаргаз" в 2022 году в связи с неоплатой в рублях. Об этом порталу Euractiv сообщили в министерстве энергетики страны.

"Сейчас правительство Болгарии готовит юридический анализ для того, чтобы принять решение, стоит ли подавать иск в арбитражный суд в связи с понесенными убытками", - указали в ведомстве. В министерстве также подчеркнули, что ситуация с "Газпромом" для болгарской компании выступает в качестве "приоритетного" вопроса.

"Цель юридического анализа - определить различные варианты развития событий в каждом из возможных сценариев и выявить наилучшую стратегию, которой следует придерживаться для защиты болгарской компании", - приводит Euractiv комментарий "Булгаргаза". Портал отметил, что компания уже выбрала юридическую фирму, которая будет представлять ее интересы в случае подачи иска. По его данным, предварительная оценка ущерба от действий "Газпрома" в отношении Болгарии находится на завершающей стадии.

27 апреля 2022 года "Газпром" полностью приостановил поставки газа компании "Булгаргаз" в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что РФ откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.