Спикер Сейма Литвы считает сигналом Киеву и Москве заявления об отправке войск НАТО

По словам Виктории Чмилите-Нильсен, слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что эта идея обсуждается, "являются сломом табу"

ВИЛЬНЮС, 28 февраля. /ТАСС/. Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину являются сигналом одновременно для Киева и Москвы. С такой оценкой в эфире радиостанции Žinių radijas выступила спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"На мой взгляд, заявление Макрона о том, что эта идея обсуждается, является сломом табу и посылает сигнал Украине, что союзники готовы к еще более значительной помощи ей, а также является сигналом России, что Украина не будет оставлена в одиночестве", - сказала она.

Спикер не стала комментировать военную сторону вопроса. "Такие дискуссии с возможностью их поддержки действиями чрезвычайно важны", - отметила Чмилите-Нильсен.

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.