В Мадриде заверили, что испанских войск на Украине не будет

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил, что правительство хочет в Газе и на Украине мира и уважения международного права

МАДРИД, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что королевство не будет направлять свои войска на Украину.

"Испанских войск на Украине не будет, конечно, нет", - сказал глава ведомства, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). "Испанское правительство хочет в Газе и на Украине одного и того же: мира и уважения международного права", - заверил он.

В свою очередь министр обороны королевства Маргарита Роблес выразила мнение, что гипотетическая отправка европейских войск на Украину спровоцировала бы эскалацию конфликта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.