В Белоруссии приняли законопроект об оповещении о призыве по СМС

Инициативой предполагается ужесточить наказание за уклонение от мероприятий по призыву на военную службу, увеличив максимальный срок лишения свободы по соответствующей статье Уголовного кодекса с двух до трех лет

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором, окончательном, чтении проект закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности", предусматривающий возможность оповещения о призыве на военную службу по СМС. Об этом из зала заседаний нижней палаты белорусского парламента передает корреспондент ТАСС.

Документом, который после одобрения членами Совета Республики поступит на подпись президенту страны, предполагается дополнить закон "О воинской обязанности и воинской службе" положением о том, что о необходимости явки в военный комиссариат или призыве на военную службу по мобилизации военнообязанные могут быть оповещены посредством СМС-сообщения. Операторы связи по запросу военных комиссариатов должны предоставлять данные об абонентских номерах военнообязанных и обеспечивать их оповещение посредством направления СМС-сообщений. При этом военнообязанные должны будут в недельный срок сообщать в комиссариат или иной орган об изменении контактного номера сотовой связи.

Закон о воинской обязанности планируется дополнить положением о том, что вручение повесток о необходимости явки в военный комиссариат для призыва на военную службу по мобилизации возлагается не только на сотрудников военкоматов, но и на должностных лиц организаций, определенных решениями местных органов власти, сотрудников Комитета государственной безопасности "и других уполномоченных ими лиц". При этом повестки военнообязанным могут вручаться как по месту проживания, так и по месту работы или нахождения.

В закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предполагается ввести новые понятия и определения, в том числе "аппарат усиления", под которым понимаются лица, задействуемые в проведении оповещения, призыва и отправки мобилизованных.

Проектом закона предполагается ужесточить наказание за уклонение от мероприятий по призыву на военную службу, увеличив максимальный срок лишения свободы по соответствующей статье Уголовного кодекса с двух до трех лет. Также будут значительно увеличены размеры штрафов за неявку без уважительных причин на призывные мероприятия и нарушение обязанностей по воинскому учету.

При этом планируется установить право на отсрочку от призыва для некоторых категорий военнообязанных, предусматривается возможность принимать на военную службу по контракту лиц, не соответствующих установленным для этого требованиям, в частности, имеющих судимость.