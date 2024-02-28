Легкие БТР "Клещ" поступят в польскую армию в 2025-2035 годах

Новые разведывательные БТР должны заменить находящиеся на вооружении армии Польши устаревшие БРДМ-2

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Около 300 новых легких бронетранспортеров "Клещ" (Kleszcz) польского производства должны в 2025-2035 годах поступить на вооружение разведывательных подразделений сухопутных войск польской армии. Об этом сообщает интернет-портал defence24.pl.

По этим данным, производством БТР "Клещ" займется оборонное предприятие AMZ-Kutno S. A.

Портал сообщает, что экипаж легкобронированной машины состоит из пяти человек. Вооружение - дистанционно управляемый пулемет калибра 12,7 мм, установленный в необитаемой башне. Новые разведывательные БТР должны заменить находящиеся на вооружении армии Польши устаревшие БРДМ-2.

Разработка новой машины проводилась в 2013-2022 годах и стоила 36,4 млн злотых (около $9 млн).