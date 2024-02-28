Глава Камерунского информагентства заявил, что воевать с РФ готов Макрон, но не Франция

Ксавье Мессе отметил, что президент Франции хочет заставить Россию заплатить за его просчеты и провалы в Африке

ХАРАРЕ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину говорит лишь о его личной готовности воевать с Россией. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС генеральный директор Камерунского информационного агентства (КИА) Ксавье Мессе а Тиати.

"Во многих африканских странах заявление Макрона было воспринято с удивлением и оцепенением, но оно не стало неожиданностью, - отметил эксперт. - Эмманюэль Макрон давно твердил, что в этой войне Россия не должна победить. Это лишь означает, что Макрон выбрал для себя победителя, и это Украина. Но на войну с Россией готов отправиться только Макрон, а не Франция. Для отправки французских войск на Украину необходимо согласие французского парламента, а его нет. Мы привыкли к безответственным высказываниям французского президента Макрона".

"Макрон хочет заставить Россию заплатить за его просчеты и провалы в Африке, - подчеркнул руководитель агентства. - Макрон уверен, что именно Россия выставила его из ЦАР и из Сахеля, создает ему проблемы на Майотте. Мы считаем, что Россия должна решительно ответить Франции".

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.