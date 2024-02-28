В Албании поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

По мнению председателя Совета министров Албании Эди Рамы, и.о. премьер-министра Нидерландов может стать одновременно "голосом Европы в США и голосом США в Европе"

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Албании полностью поддержат кандидатуру и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генсека НАТО. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью брюссельскому порталу Euractiv.

"Если Рютте пойдет в НАТО, это будет отличная новость для альянса. Он на 100% наш кандидат. В лице Марка Рютте НАТО получит очень опытного политика и истинного лидера, который знает, как работать со сложными ситуациями, и доказал свою способность добиваться компромисса", - отметил Рама.

По его мнению, Рютте может стать одновременно "голосом Европы в США и голосом США в Европе", особенно с учетом перспективы возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Полномочия нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга на этом посту истекают 1 октября.