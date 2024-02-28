Лидер компартии Франции раскритиковал слова Макрона об отправке войск на Украину

По словам Фабьена Русселя, это заявление стало "новым шагом на пути к военной эскалации"

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Лидер французской компартии Фабьен Руссель назвал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину "опасным шагом к эскалации".

"Я считаю, что слова Макрона являются крайне опасными, так как они могут готовить французское общественное мнение к войне с Россией, - сказал Руссель в эфире телеканале BFMTV. - Отрадно, что большинство руководителей государств уже высказались против этой меры".

По его словам, это заявление стало "новым шагом на пути к военной эскалации". "С самого начала конфликта мы говорили, что нельзя допустить войны против российского народа. Мы требовали не поставлять танки и дальнобойные ракеты, но мы видим обратное", - отметил лидер французских коммунистов.

"Дальнейшая эскалация может привести к мобилизации на фронт наших детей, чтобы вести войну на Украине против России. Мы этого не хотим", - подчеркнул Руссель.

Коалиция мира

По его словам, Франции "следует возглавить коалицию за мир и побудить стороны к переговорам", которые, по его мнению, должны предусматривать нейтральный статус Украины в будущем.

"Мы против вступления Украины в ЕС и НАТО. Мы против любых шагов к эскалации", - заявил Руссель. Он отметил, что под этими лозунгами партия пойдет на июньские выборы в Европейский парламент.

Слова президента

Макрон после встречи в Елисейском дворце 26 февраля заявил, что на ней обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, стороны не пришли к консенсусу по этой теме, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя.

В парижской конференции также приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры примерно 20 государств Евросоюза. Великобританию на встрече представлял глава МИД Дэвид Кэмерон, США - помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Ряд ключевых союзников Франции уже высказались против отправки войск на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи в Елисейском дворце призвал не придавать особого значения конференциям в Париже.