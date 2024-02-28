СМИ: Вучич потребует убрать из декларации саммита по Украине антироссийские тезисы

По информации издания "Вечерне новости", президент Сербии будет настаивать на исключении из итогового документа пункта о санкциях, направленных против РФ, а также части декларации, где говорится о том, что Россия оказывает негативное влияние на страны региона

БЕЛГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич, который примет участие в проходящем в Тиране саммите Украина - Юго-Восточная Европа, будет требовать от участников исключить пункты, касающиеся необходимости дальнейшего противодействия России. Об этом сообщает газета "Вечерне новости".

По информации издания, сербский лидер будет настаивать на исключении из итогового документа пункта о санкциях, направленных против РФ, а также части декларации, где говорится о том, что Россия оказывает негативное влияние на страны региона. Отмечается, что требование будет касаться и формулировки об участниках, где непризнанное Косово называется страной.

Вучич ранее неоднократно подчеркивал, что Сербия готова к реализации данных ранее обещаний и стремится к поиску компромиссов с целью нормализации отношений с Приштиной, но признание независимости Косова или его возможное членство в ООН недопустимы.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.