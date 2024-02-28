Австрия выделит €10 млн МККК, ВОЗ и ЮНИСЕФ для помощи палестинцам

Общий объем гуманитарной помощи, выделенной Австрией начиная с 7 октября 2023 года палестинскому населению, достиг €23 млн

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Австрии приняло решение выделить €10 млн Международному комитету Красного Креста (МККК), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для оказания помощи гражданскому населению сектора Газа. Об этом заявил министр иностранных дел альпийской республики Александер Шалленберг.

"Гуманитарная ситуация в Газе катастрофическая, и никто не может игнорировать это. Мы поддерживаем жизненно важную работу международных организаций на местах, выделяя еще €10 млн. В ходе переговоров на местах я буду продолжать выступать за немедленное гуманитарное прекращение огня, чтобы в Газу поступало больше помощи и одновременно освобождались заложники", - приводит слова Шалленберга пресс-служба МИД Австрии.

Как отметили в австрийском внешнеполитическом ведомстве, €5 млн получит МККК, три миллиона - ЮНИСЕФ, а оставшиеся 2 млн - ВОЗ. После этой транзакции общий объем гуманитарной помощи, выделенной Австрией начиная с 7 октября 2023 года палестинскому населению, достиг €23 млн. Ранее Вена решила приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений о причастности его сотрудников к нападению радикального палестинского движения ХАМАС на израильские города.

Шалленберг находится в Израиле с визитом. В рамках регионального турне он также посетит палестинскую автономию, Иорданию и Ливан.