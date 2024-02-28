В Абхазии все проекты международных договоров будут проходить через парламент

Как отметил спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты столкнулись с ситуацией, когда "некоторые чиновники могут заниматься самодеятельностью по своим направлениям"

СУХУМ, 28 февраля. /ТАСС/. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О международных договорах", согласно которым, проекты межгосударственных и межведомственных договоров и соглашений должны до подписания для ознакомления будут поступать в высший законодательный орган, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.

"Принять во втором и окончательном чтении проект закона Республики Абхазия "О внесении изменений в закон "О международных договорах Республики Абхазия", - говорится в постановлении парламента. Как пояснил представлявший документ депутат Алхас Барциц, речь идет о том, что проекты межгосударственных и межведомственных договоров и соглашений должны будут поступать в парламент для ознакомления за 10 дней до принятия решения о подписании.

"Парламент, принимая такой закон, увеличивает свои полномочия по контролю над заключением соглашений - межгосударственных, межведомственных , и это продиктовано рядом обстоятельств. Многие соглашения и договоры попадают к нам в парламент для ратификации, и на этапе ратификации нет возможности вносить какие-то изменения в них или участвовать в консультациях на этот счет", - сказал спикер парламента Лаша Ашуба.

Спикер отметил, что депутаты столкнулись с ситуацией, когда "некоторые чиновники могут заниматься самодеятельностью по своим направлениям, в том числе и министры". "В конечном итоге все документы приходят в парламент. Если парламент их не принимает, а они уже проработаны на этапе межведомственного канала, получается, что это не способствует хорошему климату в международном общении Республики Абхазия. Поэтому мы решили сыграть на упреждение и ввести эту дополнительную норму. Она достаточно оправдана на данном этапе работы наших государственных органов", - заключил спикер.

Полпред президента в парламенте Батал Айба выступил против принятия этого законопроекта, но депутаты приняли его во втором и окончательном чтении единогласно.