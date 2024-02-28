Аргентинский политик назвал движение друзей России ответом гибридной войне

Карлос Гастон Рома подчеркнул важность движения, поскольку "это как антитело, которое возникает естественным образом"

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Движение друзей России является естественным ответом гибридной войне против РФ. Такое мнение высказал аргентинский политик Карлос Гастон Рома во вторник после второго конгресса Международного движения русофилов в Москве.

Он подчеркнул важность движения друзей России, поскольку "это как антитело, которое возникает естественным образом, чтобы противостоять всей политике гибридной войны, дезинформации и идеологической борьбы в отношении России", передает его слова аргентинская газета Diario Popular.

По его мнению, Россия была одной из колыбелей цивилизации, в том числе и на Западе, поэтому "желание уничтожить историю, интеллектуалов, спортсменов, целый русский народ, который внес столь большой вклад в развитие Запада и всего мира просто неразумно". "Вот почему русофильское движение возникает естественным образом", - пояснил аргентинец.

Второй конгресс Международного движения русофилов начал работу во вторник. На нем собрались более 350 представителей из 130 стран мира. Президент России Владимир Путин отметил в приветственной речи, что "русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов".