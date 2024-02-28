Суд Кишинева оправдал уволенного властями Молдавии генпрокурора

По словам Александра Стояногло, власти, незаконно отстранив его от должности, "нанесли ущерб государству"

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Суд Кишинева принял решение оправдать уволенного властями Молдавии за приписываемое ему превышение должностных полномочий генерального прокурора Александра Стояногло. Такое решение было оглашено судьями по итогам заседания, которое транслировало молдавское издание "Ньюсмейкер".

"Решение, которое было принято сегодня, было очевидно с самого начала. Дело в отношении меня было сфальсифицировано. Оно носило политический характер. Единственная его цель - убрать меня с поста генпрокурора", - заявил Стояногло на брифинге в здании суда. Он подчеркнул, что власти, незаконно отстранив его от должности, "нанесли ущерб государству".